Bolzan: "Coraggio e qualità. E loro dovevano restare in dieci"

In sala stampa arriva mister Dario Bolzan, decisamente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi contro la corazzata Teramo: "Di fronte avevamo la squadra più completa e in questo momento più difficile da affrontare, sono felicissimo dei ragazzi. Secondo me abbiamo fatto una gara non solo di coraggio perché quanto crei tanto e concedi pochissimo se non delle mischie vuol dire che hai messo tanta qualità, creando molte occasioni. Anche prima dell’1-0 avevamo creato e potevamo essere in vantaggio. Però al quarto d’ora della ripresa ho visto qualcosa che va al di là del regolamento (atterramento Pinzi lanciato in porta, ndr): se fischi fallo al limite dell’area, allora devono rimanere in dieci. Non c’è altro da dire, se non che i ragazzi meritavano di portare a casa la vittoria in una gara da ultimi contro primi in classifica. Che l’arbitro non abbia espulso l’uomo è assurdo. Ho sempre detto sempre che non siamo in difficoltà ma abbiamo bisogno di punti. Dobbiamo tirare fuori il massimo per migliorare la classifica attuale. L’autogol di Cocino? E’ successo anche me quando giocavo, capita. Tecnicamente magari in quel caso è meglio accorciare i passi invece di arrivarci lunghi e intervenire con il destro ma ripeto succedono certe cose".

r.c.