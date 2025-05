Borsa di studio De Minicis, ecco i ragazzi vincitori

Gli alunni mettono in campo innovazione e fantasia. Si è tenuta ieri mattina nel Teatro Italia di Montappone, la cerimonia di premiazione della 5° edizione della Borsa di studio in memoria di Giuliano De Minicis. La manifestazione è nata per ricordare Giuliano De Minicis, imprenditore, designer e ideatore di eventi che a maggio del 2020 è scomparso all’età di 65 anni, sempre molto vicino al Distretto del cappello aveva lavorato per l’allestimento del museo e della mostra del ‘Cappellaio Pazzo’. Alla cerimonia ieri mattina sono interventi tutti gli alunni della scuola media di Montappone, il sindaco Mario Clementi, la dirigente scolastica Oda Giosuè e Luca De Minicis figlio di Giuliano. Il premio dal titolo ‘L’arte del Cappello. Il futuro s’intreccia con l’antico mestiere’ ha raccolto molto entusiasmo, infatti, hanno partecipato 22 studenti, alcuni hanno lavorato in gruppo, che hanno presentato 12 elaborati. "Questo premio non è nato come un concorso – commenta Luca De Mincis – ma come un’occasione di valorizzare la memoria dell’intreccio. Cià che abbiamo percepito è la passione per le tradizioni e il territorio che avete messo nei vostri elaborati. I vincitori: al primo posto Hajar Moustain, che ha racevuto un buono acquisti da 600 euro; al secondo posto il lavoro di Lorena Concettoni e Ariel Maria Vita, per loro 400 euro in buoni acquisto, menzione speciale per Lorenzo Piozzi e Federico Mascitti, inoltre a tutti i partecipanti ès stato consegnato un attestato di partecipazione.

a.c.