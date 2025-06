Elezioni, no di Baldassari : "Loira candidato naturale"

"Non sono disponibile a nessuna candidatura alle elezioni regionali". La consigliera comunale del Pd Elisabetta Baldassarri smentisce le ipotesi che la davano interessata alla candidatura "In un momento in cui il nostro territorio ha urgente bisogno di figure capaci di unire, ascoltare, costruire visione e sintesi, credo che Nicola Loira — già sindaco di Porto San Giorgio e oggi capogruppo in Consiglio comunale incarni al meglio queste qualità. La sua esperienza amministrativa, la sua coerenza e la capacità di coniugare pensiero e azione ne fanno, a mio avviso, il candidato naturale per rappresentare con competenza e autorevolezza il nostro territorio in Regione. Ringrazio sinceramente quanti, in queste ore, hanno manifestato apprezzamento nei miei confronti. Desidero tuttavia essere altrettanto chiara, ovvero che il mio impegno a servizio della collettività prosegue, con la consueta determinazione".