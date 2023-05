Borse di studio da 150 euro per chi frequenta la scuola media

Anche quest’anno il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato alle Regione Marche risorse per le borse di studio in favore di studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado statale eo paritaria per l’anno scolastico 20222023. L’entità della borsa di studio è determinata nell’importo pari a 150 euro e potrà essere impiegata per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto nonché per l’accesso a beni di natura culturale. Per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, la Regione ha incaricato i Comuni di accogliere le richieste di accesso al beneficio e di valutarne l’ammissibilità, anche in collaborazione con le scuole interessate. Tutte le informazioni sul sito del Comune.