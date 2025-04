Botteghe creative per vivere una domenica piena di colori

Creatività, emozione e divertimento si incontrano domenica 4 maggio nel cuore di Bambinopoli, a Porto San Giorgio, con Botteghe Creative: un evento pensato per tutta la famiglia, in programma dalle ore 10 fino a sera. L’iniziativa, ideata da Silvia Ficiarà con il patrocinio del Comune, trasformerà l’area in un vivace villaggio dell’artigianato e dell’arte, con esposizioni di opere handmade, laboratori esperienziali, performance artistiche e numerose attività interattive per grandi e piccoli.

Il programma include momenti dedicati al benessere e all’esplorazione sensoriale, tra cui lettura dei tarocchi, danza delle emozioni e spazi per la riscoperta dei sensi e dell’equilibrio interiore. Particolare attenzione sarà riservata ai bambini, protagonisti assoluti dell’evento. Per loro saranno allestiti laboratori creativi con materiali di recupero, attività di ceramica e percorsi sensoriali che uniscono gioco e sostenibilità.

Tra le novità di quest’anno spiccano due iniziative speciali: l’area Vinted, uno spazio second hand dedicato agli adulti, per dare nuova vita ad abiti e oggetti in un’ottica di stile e sostenibilità: il mercatino dei Bambini, dove i più piccoli potranno vivere l’esperienza del "commercio" in miniatura, vendendo o scambiando giochi, libri e creazioni.

Ad arricchire l’atmosfera, un’area ristoro con food truck e bar proporrà specialità dolci e salate per tutti i gusti. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento è per domeniporto San Giorgioca 4 maggio, a Bambinopoli, Porto San Giorgio. Sarà una giornata per lasciarsi ispirare e condividere creatività, emozione e fantasia. Per Botteghe creative Porto San Giorgio Barbara Mercanti e Silvia Ficiarà.