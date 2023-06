"Bretella, nessuno dice a che punto siamo"

"Bretella di collegamento tra Civitanova Marche e Bivio Cascinare: a che punto siamo?": lo chiede il gruppo consiliare di minoranza Pd-Noi insieme-Unione Comunale al sindaco Alessio Pignotti e alla maggioranza. I consiglieri Fabiano Alessandrini, Mirco Romanelli e Roberto Gallucci hanno provato a portare l’argomento all’attenzione del consiglio comunale, chiedendo di inserire un punto all’ordine del giorno della seduta del 29 maggio "ma ci è stato risposto che la richiesta non era formulata correttamente".

Così hanno ripiegato sulla Commissione consiliare competente "ma nonostante le rassicurazioni che sarebbe stata convocata entro il 30 maggio, nulla è avvenuto". All’origine di questa ‘curiosità’, c’è la lettera inviata da Pignotti al presidente della Regione, Francesco Acquaroli sulla bretella, dove "il sindaco lamentava il mancato ascolto da parte del governatore rispetto a due ipotesi di modifica del progetto presentato dalla Regione circa un anno fa a Civitanova, presente l’allora sindaco Terrenzi e lo stesso Pignotti (già dimessosi da assessore per candidarsi a sindaco)". La minoranza era in attesa dell’appalto del progetto ma, a tutt’oggi, "come consiglieri comunali siamo completamente all’oscuro di una interlocuzione con la Regione che, a detta di Pignotti, è durata quasi un anno. Ed è all’oscuro di tutto gran parte della popolazione di Bivio Cascinare dove l’opera avrà l’impatto più pesante e non ci risulta ci siano state assemblee informative". Dinanzi a tale silenzio la minoranza chiede "quali siano i motivi per cui un argomento così importante non debba essere portato all’attenzione del consiglio. Che c’è da nascondere? Chiediamo che l’amministrazione riferisca urgentemente in commissione e in consiglio sulla vicenda, nell’interesse dei cittadini, in particolare di quelli di Bivio Cascinare".