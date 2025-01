Brini: "La Fermana viene da due partite positive"

E’ iniziata ufficialmente nel primo pomeriggio di ieri l’operazione Isernia, dopo la rifinitura a porte chiuse al Recchioni, trasferta lunghissima per la Fermana. Mancano troppe gare alla fine del campionato ma, considerando il momento delle due squadre e la loro posizione di classifica, un successo dei canarini avrebbe un peso specifico importante. Attenzione all’Isernia e alla sua fame di riscatto dopo un solo punto nelle ultime sette. E lo sa bene Fabio Brini che ha preparato nei dettagli la sfida di domani.

"Sicuramente veniamo da due partite positive, sia per le prestazioni mostrate al cospetto di due squadre forti, sia per i risultati e i sei punti messi in cascina. Questo è pero un campionato insidioso e che non concede soste, bisogna sempre dare continuità di risultati e farlo sarebbe importante. Davanti avremo una squadra affamata, che non vince da tempo ma che domenica ha disputato una buona gara a Senigallia, con la vittoria che è sfumata negli ultimissimi minuti di gioco. Sicuramente in casa vorranno fare la partita e cercare di far risultato, dovremo essere attenti e bravi nel saper leggere i momenti della gara, per poi cercare di farci trovare pronti quando servirà".

Per l’assenza causa squalifica di mister Farrocco, in panchina ci sarà l’ex tecnico delle giovanili canarine Alessandro Nasini per l’Isernia mentre non dovrebbe cambiare molto rispetto a domenica scorsa, nell’undici iniziale. Coratella e Ouattara sono i terminali offensivi nel 4-3-1-2 molisano con capitan Cascio alle sue spalle. Unica novità l’assenza di Franzese per squalifica e il suo posto dovrebbe essere preso da Del Bianco. Per la Fermana sarà lo stesso 4-3-3 di domenica scorsa contro l’Atletico Ascoli.

Probabile formazione. Fermana (4-3-3): 12 Perri; 3 Cocino, 4 Tafa, 33 Karkalis, 14 Casucci; 5 Romizi, 7 Etchegoyen, 17 Mavrommatis; 10 De Silvestro, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 1 Di Stasio, 15 Valsecchi, 18 Fontana, 20 Dragomir, 21 Brandao Vaz, 23 Pinzi, 24 D’Agostino, 27 Granatelli, 29 Carosi All. Brini

Roberto Cruciani