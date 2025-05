Calzature Igp, se ne parla oggi

Serie di incontri ’Fondata sul Lavoro’, oggi nella nuova sala polivalente il Castello alle 10 ’Identità e cultura della tradizione calzaturiera Fermano-Maceratese’," nel quale verrà presentata nel dettaglio l’iniziativa del Consorzio Igp per la calzatura. Proprio il marchio, che di recente ha avuto diversi riconoscimenti importanti dalla filiera istituzionale, rappresenta una grande opportunità di rilancio e valorizzazione per l’intero distretto. Un appuntamento importante che coinvolgerà operatori del settore, istituzioni e consumatori attenti alla qualità e all’origine dei prodotti. E proprio per entrare nel cuore pieno del dibattito, si discuterà della valorizzazione dell’Indicazione Geografica Protetta (Igp) per le calzature, strumento fondamentale per riconoscere e tutelare l’eccellenza produttiva locale.