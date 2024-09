Campagna abbonamenti. La Fermana taglia i prezzi

Fermana che è tornata ad allenarsi nella giornata di ieri per quella che sarà una settimana tipo, con doppio allenamenti previsto per oggi al Firmum Village con l’obiettivo di mettere sempre più minuti nelle gambe e benzina del motore. Il ritardo di condizione è fisiologico e naturale per una squadra che lavora insieme da dieci giorni, con giocatori che stanno anche arrivando alla spicciolata e una nuova era societaria che si sta delineando in pratica dallo scorso Ferragosto. Molta la carne al fuoco per i gialloblù che hanno intanto presentato ufficialmente Mattia Sardo, l’esterno ex Ostiamare che già si allenava da tempo con i gialloblù e che ha esordito dal primo minuto a Civitanova Marche. Questa settimana testa dunque al campo ma anche fuori con il mercato che continua a far ballare i nomi che mancano (difensore centrale e attaccante in cima alla lista) ma ieri sono stati anche ufficializzati i prezzi della campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025.

Ovviamente prezzi ritoccati al ribasso rispetto allo scorso anno. Per la Tribuna Centrale prezzo unico a 250 euro mentre sono sufficienti 100 euro per la tribuna laterale per l’intero, 80 euro per gli under 25, 50 euro per gli under 18 mentre i ragazzi under 14 entreranno gratis al campo. Un abbonamento che vale ovviamente per 15 gare interne sulle 17 totali in programma al Bruno Recchioni, previste infatti due giornate canarine come di consueto. Considerando le preclusioni di ordine pubblico dello scorso anno, queste saranno probabilmente in concomitanza dei derby più "sentiti" in programma e sempre anche in relazione alla valutazione di questore e prefetto in merito all’ordine pubblico. Domenica prevista alle 17,30 in Piazza Verdi la presentazione ufficiale della squadra e proprio in quella occasione, i vecchi abbonati potranno far valere il diritto di prelazione per la sottoscrizione della tessera di questa stagione. La curiosità per l’occasione sarà anche quella di conoscere l’intero organigramma della nuova Fermana sia dal punto di vista dello staff dirigenziale, di quello tecnico e soprattutto dell’organico della squadra che, per quella data, dovrebbe già avere una conformazione molto simile a quella definitiva.

Si viaggia dunque spediti ma lo si fa, come confermato nella conferenza stampa di presentazione, anche sul fronte del concordato con l’agenzia delle entrate. Settembre sarà il mese dell’accordo definitivo con gli enti interessati (Agenzia delle Entrate, Inps e Inail) mentre per ottobre dovrebbe arrivare l’ok definitivo del tribunale. Una parte da saldare subito (entro fine anno) e l’altra rateizzabile in dieci anni. Chiaro che da qui partirebbero nuovi ed interessantissimi scenari visto l’abbattimento della massa debitoria.

Roberto Cruciani