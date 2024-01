Canone per i locali del Pic Pesca

La giunta municipale ha determinato il canone dovuto per l’utilizzo dei locali del Pic Pesca, la struttura realizzata sul molo dei motopeschi di recente fatta oggetto di un intervento di riqualificazione realizzato col sostegno finanziario dell’Unione Europea. Con delibera di Giunta n. 8 del 29 gennaio 2021 è stata affidata in concessione temporanea e sperimenale alle 4 associazione della marineria locale nominate "Sodalizio" e nella persona di referente e responsabile, Riccardo Tarantini, la gestione del manufatto sito nell’area del porto peschereccio per la durata di un anno oltre evente per un canone annuo di 2.500 euro . Dato atto che, nel corso degli annii 2022 e 2023 è stata effettuata una puntuale verifica dalla quale è emersa la necessità di regolarizzare numerose situazioni debitorie relative agli anni pregressi e per le quali è stata effettuata una verifica degli atti in possesso dell’ufficio patrimonio dalla quale è emersa la necessità di regolarizzare numerose situazioni debitorie relative agli anni pregressi e per le quali dopo aver proceduto ad emettere provvedimenti di diffida e messa in mora nei confronti nei concessionari inadempienti si sta procedendo con le necessarie regolarizzazioni deternina di acce la somma compèlssiva di 1.000 eyro iva esente a carico dell’associazione di categoria operatori della pesca "sodalizio" denominato "Casa del Pescatore" per canone concessorio 2023.