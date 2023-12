Capanno degli attrezzi a fuoco

Prende fuoco un capanno degli attrezzi all’ingresso del capoluogo di Smerillo, l’intervento dei vigilo del fuoco evita ulteriori danni. E’ acceduto intorno alle 19 di venerdì, non è ancora chiara la causa che abbia innescato l’incendio, ma in pochi secondo le fiamme si sono propagate alla balle di fieno e alla legna accatastata da un lato tanto da mettere in allarme i residenti. Infatti, il capanno si trova sito lungo la principale via di accesso al borgo, a poche decine di metri dalle abitazioni. Sono stati i residenti a lanciare l’allarme, sul posto sono accorse con celerità due squadre dei vigili del fuoco una da Amandola, la seconda di supporto da Fermo che sono riusciti prima a delimitare le fiamme evitando che potessero raggiungere le abitazioni, poi a spegnere l’incendio. I danni sono stati limitati al solo capanno, attrezzi agricoli, legna, lamiere e poco altro, nessun ferito riscontrato.

a.c.