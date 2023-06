Carlo Del Vecchio smentisce le false affermazioni sulla città di San Giorgio, 'Resto incredulo e indignato'

In riferimento all’articolo apparso oggi (ieri; ndr) sulla pagina sangiorgese de Il Resto del Carlino dal titolo ’Del Vecchio, la città è sporca’ dichiaro: le affermazioni a me attribuite in cui si parla di una città sporca non sono mai state da me riferite. Smentisco quindi categoricamente le falsità che sono state riportate e che mi sono attribuite. Resto incredulo e indignato per quanto accaduto. Al contrario di quello che è stato riportato, l’Amministrazione si sta attivamente adoperando in favore di una città pulita ed accogliente. Tutto ciò lo sta facendo in un periodo di difficoltà legato alle note vicende. Mi riferisco soprattutto all’incendio dell’autoparco avvenuto circa tre mesi fa che ha mandato in fumo numerosi mezzi per la pulizia dell’ambiente e costretto l’Ente a correre rapidamente ai ripari. L’impegno della Giunta Vesprini, che ho sostenuto e sostengo, sta portando risultati sotto gli occhi di tutti. L’ottenimento della Bandiera blu dopo quattro anni di assenza insieme ad altri prestigiosi riconoscimenti (bandiere Gialla, Lilla e Verde solo per citarne alcune) certificano i risultati conseguiti in un solo anno alla guida della città. Sono quindi fiducioso per l’avvenire e per quanto i nostri amministratori riusciranno a fare. L’articolo, totalmente infondato, le cui dichiarazioni non sono state da me pronunciate, mi ha profondamente deluso e amareggiato.

Carlo Del Vecchio

Siamo sinceramente addolorati per avere procurato delusione e amarezza a Carlo Del Vecchio e gli chiediamo scusa. Purtroppo abbiamo pubblicato, per errore, un suo comunicato stampa di alcuni anni fa rivolto alla precedente amministrazione. Ci scusiamo col diretto interessato e con i nostri lettori.