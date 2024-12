C’è la cena solidale al ristorante La Perla

In prossimità del Natale, diverse associazioni di volontariato del territorio si sono messe insieme per creare un momento di solidarietà e, nello stesso tempo, per rendere più solido un tessuto sociale fragile e privo di quelle risorse utili a supportare i cittadini più vulnerabili. Con questo obiettivo, cinque associazioni: Libertas Vitae, Philia, Bet Onlus che abbracciano i minori e le donne vittime di violenza; Ant (che si occupa del sostegno a malati oncologici) e Vicino a te (che sostiene chi ha difficoltà alimentari) si sono messe in rete e, insieme, hanno organizzato per questa sera (inizio ore 20) un incontro conviviale al ristorante ‘La Perla’ (quota 35 euro) la cui finalità è solidale in quanto il ricavato della serata sarà devoluto alle associazioni Bet, Ant e Vicino a te per portare avanti le loro attività e progetti. Per l’occasione è stata anche organizzata una lotteria per una più proficua raccolta fondi, i cui premi sono stati gentilmente offerti dalla gioielleria Linea Oro. L’auspicio delle associazioni promotrici dell’iniziativa che ha il sapore del Natale, auspicano la maggiore partecipazione e condivisione possibile. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri 393 4282770 e 348 0800715.