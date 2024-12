C’è la mostra ’Due secoli di piccoli lettori’

C’è tempo fino al 1 febbraio 2025, al Gabinetto Stampe e Disegni della Biblioteca Spezioli di Fermo, per visitare la mostra "Due secoli di piccoli lettori. Libri per l’infanzia dai fondi storici della Biblioteca Spezioli di Fermo", un interessante percorso bibliografico, curato in modo appassionato da Sandro Mongardini e Giocondo Rongoni insieme al Personale della Biblioteca civica, che intende mettere in evidenza quelle opere e generi letterari che, nel corso del tempo, hanno contraddistinto la letteratura indirizzata ad un pubblico di bambini o ragazzi, diventando dei "classici". Con una sorpresa finale.

Calata nella magica atmosfera favolistica della Città, che si è "vestita" per Natale da "Mille e una notte", la mostra spazia attraverso i secoli, salta di pagina in pagina, si fa accompagnare nel viaggio da Giannetto, zia Mariù, il Guerin Meschino, Pinocchio e così tanti personaggi che quasi nessuno manca all’appello.

Il percorso è stato organizzato in cinque capitoli: I saperi del maestro che accoglie enciclopedie e "abecedari" storici; bimbi allegri centrato sullo svago dei bambini; lo cunto, le novelle, le ciambelle che annovera edizioni di un notevole pregio bibliografico dal Cinquecento ai primi del Novecento; meraviglie di carta dove regna indiscusso il Barone di Munchhausen ed infine scorribande di terra e di mare che è l’occasione per vedere, con l’esempio di uomini coraggiosi e impavidi, il nostro più "sorprendente" incunabolo: la "Epistola" del "gran descubrimiento" dettata da Cristoforo Colombo nel 1493, all’indomani del primo Vaggio alle Indie.