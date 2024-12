Cesare Catá e Simona Ripari esplorano il Natale e la poesia di Dylan Thomas

Cesare Catá esplora e racconta la poesia di Dylan Thomas e il senso del Natale in una lezione spettacolo con Simona Ripari, alle ore 21,15 di lunedì 9 dicembre nel teatro comunale. Lo spettacolo sarà ad ingresso libero.

Partendo dai racconti che Dylan Thomas ha dedicato alla festa, rievocando i suoi ricordi di bambino nel Galles, la lezione 'E morte non avrà più dominio' ripercorre la vita e l’opera di questo poeta visionario per esplorare i significati più profondi dei suoi scritti e per raccontare la sua icona leggendaria di autore ribelle e maledetto.

Attraverso le sue pagine intrise di magia e di nostalgia, si propone un viaggio alla ricerca del senso del Natale nelle sue radici culturali, filosofiche, folkloriche e spirituali.

"Una festa come quella del Natale può essere così universale solo se coglie il senso profondo della nostra esistenza e l’atmosfera della rinascita introdotta da una ricorrenza, l’avvento di Gesù, che dopo secoli è ancora in grado di promettere un tempo nuovo – afferma Latini –. Il Natale è un momento di raccoglimento, di celebrazione della nascita di Cristo e di rinnovamento dei valori fondamentali della fede.

In un’Europa sempre più secolarizzata, dove il Natale rischia di essere svuotato del suo significato originario per trasformarsi in una generica ‘festa d’inverno’, emerge la necessità di riscoprire e custodire questa eredità. Il Natale è un richiamo alla famiglia, alla solidarietà e alla speranza. Significa preservare l’identità e i valori che per secoli hanno unito e arricchito le nostre comunità."