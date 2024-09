Che show al calar del sole. La ’Notte delle Candele’ accende Torre di Palme

La Notte delle Candele è un evento magico da ammirare al calar del sole, domenica prossima, nel cuore di una calda estate. La cornice è ideale, il borgo di Torre di Palme, con l’approssimarsi del buio, si accendono tantissime fiammelle per decorare le porte, le finestre, le scalinate e i vicoli. E poi, spettacoli dal vivo, concerti, allestimenti, proiezioni e rappresentazioni varie. L’illuminazione delle candele è un momento speciale: alle 18, al calar del sole, tutta la popolazione del borgo si riunisce con i visitatori per accendere insieme le candele, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile. La Notte delle Candele è quindi una celebrazione della cultura, della storia e della bellezza di Torre di Palme, che riesce a unire la comunità e a incantare ogni visitatore con la sua magia unica, come spiega l’assessore alla cultura, Micol Lanzidei, che parla di un evento per vivere i luoghi nella loro autenticità, spegnendo le luci artificiali, per regalare un sogno. Lungo un percorso avvolto da un’aura di mistero, sia dentro che fuori le antiche mura, i visitatori sono invitati ad esplorare luoghi unici e ad immergersi in un’atmosfera di condivisione sotto la luce argentea della luna. Questa la mappa degli spettacoli: Via Napoli (vicino Pizzeria Marcella) alle ore 21.45 ‘Fatti un giro dj’, un viaggio nel tempo su una strada di vinili. Tra via Piave e il belvedere lo spettacolo itinerante della compagna La Baracca dei buffoni, con clownerie itineranti alle 21, alle 22 e alle 23. Stesso percorso per la compagnia Bubble on circus con una pioggia di bolle. In via Duca degli Abruzzi protagonista l’associazione Tutto Danza che racconta 30 anni di storia, alle 21,30 e alle 22 e 15, su Largo Milone alle 22,30 lo spettacolo di fuoco della Compagnia Pyrovaghi, con il Fire & Love show, alla stessa ora sul belvedere la compagnia Duo in scatola propone uno spettacolo magico di acrobatico e di fuoco. Aperto il museo archeologico dalle 18 alle 24 così come le chiese del borgo. Per i visitatori e per i fermani che volessero immergersi nella magia è previsto un Bus Navetta (gratuito) e Trenino (con biglietto) da Marina Palmense – Piazzale Chiesa S.Giuseppe. "E’ un momento veramente suggestivo, commenta l’assessore Lanzidei, che mette in risalto la bellezza del borgo e degli angoli più belli, coinvolti in spettacoli straordinari".