"Chi lavora non può aspettare i balletti della politica"

Il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, ha presentato numerosi atti e mozioni per sollecitare la Regione Marche il Governo per interventi sul fronte delle agevolazioni fiscali alle aziende e la decontribuzione sul costo del lavoro.

Consigliere Cesetti, ora interroga Palazzo Raffaello. "Sarebbe utile che la Giunta regionale rendesse noto alle nostre imprese quali iniziative siano state prese nei confronti del governo nazionale per istituire la Zona logistica semplificata nelle Marche e, soprattutto, a che punto è l’iter di attuazione dell’ordine del giorno fatto approvare in Parlamento lo scorso dicembre dall’onorevole Francesco Battistoni sull’estensione anche alla nostra regione della decontribuzione del 30% sul costo del lavoro".

Si tratta di una querelle politica? "Questa richiesta arriva non per amor di polemica ma a seguito dei dati pubblicati dall’Istat che registrano un drammatico calo dell’export marchigiano".

In che momento siamo? "Purtroppo la politica dei dazi inaugurata dall’amministrazione Trump, rischia di aggravare ulteriormente lo stato di salute, già precario, della nostra economia. Basti pensare all’ennesimo ‘sos’ lanciato dal Distretto del cappello per la brusca frenata del settore, che conta 80 aziende e 1.300 addetti, o alla crisi del settore calzaturiero, che nel periodo 2019-2024 risulta aver perso 4.148 addetti".

Che sta facendo Ancona? "Purtroppo conosciamo la risposta, la Giunta non ha alzato un dito nei confronti del Governo affinché anche le Marche beneficiassero di agevolazioni e incentivi che sono stati concessi ad altre Regioni, tra cui l’Abruzzo. Fatto, quest’ultimo, che ha finito addirittura per arrecare un danno alla nostra economia, rendendo appetibili investimenti a poche decine di chilometri oltre il confine marchigiano, che avrebbero invece potuto portare lavoro e ricchezza nel nostro territorio".

Come darsi da fare? "Non è più tempo di tergiversare in un periodo in cui il nostro tessuto produttivo è costretto a misurarsi con l’incerto contesto internazionale, l’aumento dei costi di energia e materie prime, l’impennata dell’inflazione, si impongono risposte immediate".

Ci sono lavoratori e famiglie in difficoltà? "Chi lavora e produce non può permettersi il lusso di attendere spettatore ai balletti politici del centrodestra nazionale e marchigiano".

a.c.