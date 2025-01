Cimitero, arrivano i loculi provvisori

Arrivano i loculi provvisori al cimitero civico. Avviati numerosi lavori di manutenzione per oltre 234 mila euro. A quanto fa sapere l’amministrazione comunale, il cimitero è al centro di una serie di importanti interventi di vario genere: dalla realizzazione di nuovi spazi di sepoltura alla riqualificazione di padiglioni. Sono appena iniziati i lavori per la collocazione di 40 loculi provvisori. Disposti nella cosiddetta zona nuova, gli spazi sono necessari per far fronte temporaneamente alle esigenze della struttura: "L’Amministrazione comunale conta di arrivare, nelle prossime settimane, alla definizione del progetto per la realizzazione di nuovi loculi – entra nello specifico l’assessore Marco Tombolini – . L’intervento, accompagnato da una serie di passaggi tecnici e dal necessario bando pubblico per l’assegnazione, vuole compensare l’annosa carenza di loculi che ha riguardato il cimitero".

I cittadini, continua l’assessore Tombolini "hanno potuto avanzare le loro richieste per le concessioni entro lo scorso 15 gennaio. Analizzeremo le numerose domande pervenute per valutare la possibilità di un’ulteriore riapertura dei termini".

Parallelamente alla realizzazione dei loculi, sono in corso i lavori di manutenzione di vari spazi interni del cimitero. Il Comune, nei mesi scorsi, aveva stanziato attraverso una specifica delibera di Giunta oltre 234 mila euro per completare interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione.

Il principale intervento riguarda il ripristino dei padiglioni di loculi denominati Q, R e V.

Si tratta, nello specifico, di costruzioni che risalgono agli anni ’70 e presentano i segni del tempo. Le ditte incaricate si occuperanno principalmente della revisione e dell’impermeabilizzazione del manto di copertura, del risanamento del rivestimento in marmo e della pavimentazione in piastrelle nei punti in cui risultano distaccate o mancanti. Oltre a ciò verranno effettuati altri lavori: si proseguirà con il ripristino della pavimentazione in alcuni tratti interni, la sistemazione dei vialetti e dei passaggi adiacenti e la manutenzione del patrimonio arboreo: "Verrà inoltre finalmente realizzata la linea elettrica in oltre trenta cappelline in cui era assente – prosegue Tombolini – e riparata in altre in cui risultava guasta. Con questi interventi intendiamo promuovere e preservare il decoro del civico cimitero, luogo di rispetto in cui ricordare la memoria dei nostri cari".

Silvio Sebastiani