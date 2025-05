Cimitero, dopo le polemiche e i ritardi entro l’estate partono i lavori per i nuovi loculi

Il lungo percorso non privo di polemiche per la realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero di Montegiorgio capoluogo è terminato, entro l’estate partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo blocco, i cittadini quasi in toto hanno riconfermato il loro acquisto. La questione è iniziata circa 5 anni fa, quando l’Amministrazione per sopperire alla mancanza di loculi aveva avviato sul territorio un bando per la manifestazione d’interesse, in pochissimo tempo le disponibilità andarono esaurite. A seguito della pandemia e degli aumenti dei costi delle materie prime però i loculi subirono dei rincari. Argomento su cui in più occasioni il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, anche attraverso interrogazioni consiliari, aveva chiesto spiegazioni. Infatti, stando a quando stabilito dai consiglieri di minoranza i loculi avevano subito un aumento medio del 28%, passando da 2.850 a 3.700 per quelli più in alto e in basso, mentre quelli delle file intermedie erano passati da 3.250 a 4.200 euro. Gli uffici comunali avevano contattato i cittadini che avevano acquistato i loculi al prezzo concordato inizialmente, invitandoli a confermare il loro impegno, oppure a rescindere il contratto e quindi ricevere indietro il denaro del primo versamento. Ora le procedure sono ultimate, ed entro l’estate dovrebbero partire i lavori per la realizzazione dei nuovi loculi. "E’ stato un procedimento complicato – commenta Alan Petrini, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Montegiorgio – ma ora possiamo partire. Purtroppo anche quest’opera ha subito l’effetto dell’aumento delle materie prime e abbiamo dovuto rimodulare tutto il progetto. L’opera complessivamente costerà 580.000 euro e ci permetterà di avere a disposizione nuovi loculi. Seguendo le procedure che avevamo avviato con gli uffici, i cittadini hanno riconfermato quasi tutti l’acquisto dei loculi, procedendo a compensare i nuovi costi. Invece 8 persone, hanno rescisso il contratto e verranno rimborsate. Nel nuovo blocco sono rimasti liberi 19 loculi e si sta approntando un nuovo bando per raccogliere le manifestazioni di interesse e assegnare gli ultimi spazi rimasti liberi. Nel frattempo abbiamo ricevuto l’interesse di circa 80 ditte interessate a realizzare l’opera". Alessio Carassai