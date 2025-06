Il ‘Barcellona’ 5 FS vince al maschile e al femminile

L’appello sui social era stato chiaro: ‘siete pronti a cantare l’inno ufficiale con tutte le forze che avete in corpo?’ E così, con 16 squadre femminili e 32 maschili ovvero record di classi iscritte nella storia del più longevo torneo studentesco cittadino di calcetto, si è conclusa la 16esima edizione della Tco’S Cup - liceo scientifico ‘T.C. Onesti’.

A contendersi la coppa, tra le squadre femminili, le alunne del 5°CL contro il 5°FS; per le maschili, i ragazzi del 5°CSP contro il 5°FS: entrambi le finali sono state vinte dalle alunne e alunni del ‘Barcellona’- 5 FS con il punteggio, rispettivamente, di 4-2 e 3-1.

Capocannoniere e miglior giocatore: Matteo Innamorati; miglior portiere: Michele Bordoni e Giorgia Cardenà; miglior giovane: Giuseppe Zacheo e miglior giocatrice: Giorgia De Simoni.

Con il campetto di Santa Pe’ e un grande ledwall luminoso a far da cornice, la manifestazione ha fatto registrare anche il record di pubblico: positivamente colpito il dirigente scolastico Emiliano Giorgi che, al suo primo anno, si è detto colpito per la magnifica organizzazione sottolineando la nutrita presenza del corpo docente e genitori e la presidente del consiglio d’istituto Barbara Isidor, a conferma dell’unione scuola-famiglia che contraddistingue il TCO.

"Ringraziamo tutti i presenti; il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore Alberto Scarfini, ex studenti del nostro liceo, per il supporto e il centro sociale Santa Petronilla per la disponibilità- hanno detto gli organizzatori- grazie anche alla vigilanza privata e delle forze dell’ordine con la presenza fissa della Polizia di Stato coordinata dal questore Di Clemente".

Spettacolare la presentazione delle squadre finaliste e della coppa, tra fuochi d’artificio e giochi pirotecnici. Festa della vittoria fino a notte fonda per: Chiara Leoni, Sofia Cesetti, Nicole Del Gatto, Giorgia Cardenà, Alessia Ponziani, Sofia Luciani, Martina Poeta, Aurora Marinucci, Ludovica Serena, Nicolò Tamburini, Matteo Sandroni, Cesare Caroppi, Matteo Innamorati, Riccardo Postacchini, Riccardo Rubino, Francesco Rocchetti, Michele Bordoni.

Gaia Capponi