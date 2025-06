La 3ª AC ‘Fiorentina’ e la 5ªAC ‘Parma’ vincono la serie A Caro

Archiviata la finalissima del torneo di triangolo del liceo classico e delle scienze umane ‘Serie A Caro’. Anche quest’anno, migliaia di ragazze e ragazze si sono dati appuntamento, qualche giorno fa, al ricreatorio San Carlo: 25 classi per un totale di 32 squadre partecipanti che si sono sfidate in una prima fase a gironi, poi eliminazione diretta prima dei quarti e semifinali. Con le rispettive curve particolarmente colorate a supporto delle calciatrici scese in campo, ad aggiudicarsi la ‘coppa rosa’, le alunne del 3°AC ‘Fiorentina’ della capitana Viola Carassai con Rebecca Bocci, Caterina Asoli, Alessia Cudini, Camilla Angeloni, Benedetta De Santis e Chiara Ricci autrice della rete vittoria sulle colleghe del 2°BS ‘Lazio’. Alla presenza della preside Stefania Scatasta, del sindaco Paolo Calcinaro e dell’assessore allo sport Alberto Scarfini, il ricordo della studentessa Matilde Porto da parte della sorella Emma e quindi, l’attesissima finale maschile. Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti, striscioni, fumogeni rossi e cori all’ingresso delle squadre in campo; scatti e ripartenze veloci sul cemento. Con un netto 4-1 sugli avversari del ‘Milan’ 5°BC, il titolo di campioni è andato agli alunni del 5°AC ‘Parma’ di capitan Riccardo Levantesi, Marco Giorgetti, Edoardo Salvatelli. Matteo Montinaro, Alessandro Fortuna, Riccardo Natale e Carlo Santarelli capocannoiere del torneo con Agnese Conti. Titolo di miglior giocatore a Riccardo Natale e Viola Carassai; miglior portiere Matteo Montinaro e Rebecca Bocci; miglior giovane Andrea Ruzzetta "Ringraziamo l’amministrazione comunale e gli sponsor per il supporto- hanno sottolineato gli organizzatori- in particolare il ricreatorio San Carlo nelle persone di Antonella e Giacomo. Al termine del torneo, giunto all’11esima edizione con momenti indimenticabili fissati dalle foto di Giacomo Bagalini, siamo molto orgogliosi e soddisfatti: ricordi che ci accompagneranno per il futuro".

Gaia Capponi