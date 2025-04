Clochard costretti a vivere in strada. Il Pd: "Dove sono i servizi sociali?"

"I Servizi Sociali dove sono?" A chiederlo in maniera critica è il segretario della sezione locale del PD, Michele Amurri. Spiega di aver posto il quesito avendo preso atto con rincrescimento che a Porto San Giorgio vi sono persone senzatetto che sono costrette a trascorrere la notte all’addiaccio coperte con dei cartoni e che si ritengono "fortunate" se possono utilizzare come giaciglio il duro e freddo pavimento dei locali stazione. No, Porto san Giorgio, cittadina ritenuta inclusiva e solidale per eccellenza, non può permettersi di restare insensibile ed inattiva di fronte a questa situazione e non avverta la necessità morale prima che politica di intervenire. Il segretario dei Dem dice: " "Sono mesi che la stazione ferroviaria e le zone limitrofe sono diventate l’unico rifugio dei senzatetto. Ieri sera erano in piazza Marina. La passata amministrazione s’era posto il problema di assicurare una prima accoglienza ai senzatetto togliendoli dalla strada. Aveva sistemato e messo a disposizione i locali dell’ex CESPI", Secondo il segretario, invece, ’’l’attuale Giunta lancia proclami ed annunci di soldi che dovrebbero arrivare a valanga (?) per qualsiasi cosa. Ma poi le persone, gli esseri umani vengono lasciati su un marciapiede. Qualche consigliere di maggioranza ad inizio mandato dava lezioni dicendo che con la nuova Giunta i servizi sociali avrebbero fatto un lavoro strutturale. Ci spiace ma lezioni chi in tre anni ha costruito il nulla, non può darle. L’accoglienza è sempre stata un fiore all’occhiello ed è ora che chi governa Porto San Giorgio si muova".