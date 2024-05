Coach Ortenzi: "Abbiamo scritto la storia"

Furono loro a rilanciare il volley a Grottazzolina, 16 anni fa, dopo un periodo non semplice con l’intenzione di unire un territorio con la M&G Scuola Pallavolo. Una scalata enorme dalla C, passando per la B fino alla Superlega e oggi si godono questo traguardo incredibile, meritato in campo ma anche pianificato con attenzione e pazienza certosina. Rossano Romiti è il presidente della M&G Scuola Pallavolo: "Volevamo fare bene, ma così tanto bene lo sognavamo perché era impossibile avere la certezza di vincere. Grotta sta vivendo questo in modo incredibile con una passione unica, segno che questa A1 era attesa da tanto tempo. Noi siamo una società del territorio e dobbiamo esserlo anche quando le aziende decidono di investire in questa realtà". Stesse identiche emozioni per coach Massimiliano Ortenzi.: "Abbiamo scritto la storia e l’abbiamo fatto con le idee più che con la forza economica. La forza è stata quella di unire e non di dividere. Anche nella costruzione dell’organico di questa stagione ne è l’esempio. Tutti hanno saputo rinunciare in parte a qualcosa per raggiungere l’obiettivo che si è posto il collettivo. Il segreto è stata la base solida di chi proviene da questo territorio e che ha saputo accogliere al meglio anche i nuovi che hanno messo tantissimo. Chi è arrivato aveva grandi motivazioni e voglia anche di riscatto, un grande segreto è stato questo. E la voglia di non avere alcuna alternativa al raggiungimento del sogno; una citazione speciale per il mio staff che è figlio di questo territorio. I dirigenti hanno sempre saputo superare le difficoltà in ogni momento. Ricordo ad esempio quattro anni fa, in uscita dal Covid, c’erano grandi difficoltà e chiedemmo appuntamento al sindaco. Il dubbio era se iscriverci o meno. Subito c’è stata grande condivisione e la soluzione è arrivata nel corso del tempo".