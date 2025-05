Coltrinari: "Vogliamo lanciare un messaggio"

Il premio intitolato alla professoressa Bruna Mancini, non è semplicemente un riconoscimento allo studio, ma soprattutto ai valori umani e alle persone che sanno trasmettere questi valori. Un pensiero che il Presidente del Lions Club Amandola Sibillini Sandro Coltrinari ha rimarcato durante l’evento che si è svolto all’Ite ‘Enrico Mattei’, "Questa borsa di studio non è solo un riconoscimento al merito – ha dichiarato Sandro Coltrinari – ma vuole essere un messaggio che parla di impegno, studio, sacrificio, ma anche di sogni, traguardi e possibilità. Oggi ricordiamo la figura della professoressa Bruna Mancini, a cui è intitolata questa borsa di studio, giunta quest’anno alla 14esima edizione. Una docente che ha dato moltissimo a questa scuola e ai suoi studenti, incarnando una visione dell’insegnamento alta e profonda. Una figura che non si limitava al dovere, ma che ogni giorno si spendeva per la crescita dei giovani con amore, passione e responsabilità. Una persona che resta viva nella memoria di tanti. Pensando a lei, desidero estendere un ringraziamento a tutte le insegnanti e gli insegnanti che ogni giorno si mettono in gioco, si aggiornano, affrontano nuove sfide per offrire a voi studenti il meglio dell’insegnamento possibile".

Ancora Coltrinari: "Spesso si dà per scontato: si entra in classe, si ascolta una lezione, si prendono appunti. Ma dietro questo lavoro c’è una persona con alle spalle anni di studio, sacrifici personali, aggiornamento continuo e una passione autentica per una professione che, pur difficile, è decisiva per il vostro futuro. Gli insegnanti sono tra i riferimenti più importanti che avrete nella vita. Non dimenticatelo e rispettateli per il ruolo che svolgono".