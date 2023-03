Compra cerchi in lega usati su internet ma è solo una truffa: ventenne dal giudice

Raggirandolo lo aveva indotto a versare la somma di 250 euro sulla sua carta Postepay. Per questo motivo un 20enne di Roma è stato rinviato a giudizio per truffa. Tutto è iniziato quando un cittadino di Montegranaro, nel febbraio 2022, dopo aver acquistato quattro nuovi cerchi in lega per la propria auto, aveva deciso di disfarsi di quelli dismessi, ponendoli in vendita su un noto sito. Era stato contattato da un giovane per l’acquisto e al termine della trattativa, l’acquirente era riuscito a convincere il venditore a recarsi presso uno sportello bancomat, dove avrebbe dovuto ricevere l’accredito. Invece tutt’altro. Anziché vedersi accreditata sul proprio bancomat la somma pattuita, di fatto aveva eseguito un versamento. Il veregrense denunciò tutto ai carabinieri che rintacciarono il 20enne.