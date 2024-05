Concorso canino: Stella sul tetto del mondo

The winner is Stella. E’ ancora Stella, nome ‘nobiliare’ Song for Stella des Gardiens de la Cicogne, l’Akita più bello del mondo, e stavolta lo è a titolo assoluto avendo gareggiato nella categoria adulti con altri 139 esemplari di American Akita che, provenienti da tutto il mondo, si sono ritrovati a Zagabria per il World Dog Show. E se le proprietarie, Federica Cannone e Annamaria Lofiego, (entrambe Master Allevatrici Cinofile Enci, ‘ancelle’ che si prendono amorevolmente cura di questo straordinario esemplare di Akita nell’allevamento ‘Italian Grizzly’, a Sant’Elpidio a Mare), avevano esultato per il titolo di campionessa mondiale junior (nel 2022), stavolta l’entusiasmo per il riconoscimento ottenuto da Stella è stato ancora più esaltante e travolgente. E ancora una volta, in una competizione mondiale è risuonato il nome di Sant’Elpidio a Mare. "E’ stato bellissimo perché ha gareggiato nella categoria adulti e nella classe campioni (avendo conquistato svariati altri titoli in giro per il mondo, e sempre di alto prestigio che hanno impreziosito e arricchito il suo palmares) e, ora, è campionessa assoluta, sia per i maschi che per le femmine di Akita Americano. Ha ottenuto il Best of Breede, il migliore di razza, ed ha vinto" spiega la Lofiego.

E a soddisfazione si aggiunge soddisfazione considerando che il titolo è stato assegnato in base al verdetto "di un giudice del mondiale che era un vero esperto della razza. Al mondiale, viene assegnato un giudice che conosce bene ogni razza in gara e, la proclamazione di Stella come world winner è un ulteriore motivo di orgoglio per noi". Che benefici possono derivare da un riconoscimento così autorevole? "A livello monetario, al mondiale non si vince nulla. Ovviamente aumenta il valore del cane e, di riflesso anche il prestigio dell’allevamento oltre che delle cucciolate. In particolare i cuccioli di Stella (ha 3 anni) avranno un pedigree di maggior rilievo e importanza rispetto agli altri proprio per un discorso di qualità del cane in quanto Stella si avvicina moltissimo al 100% dello standard di un Akita Americano".

E nonostante sia ormai una pluricampionessa mondiale, terminate le competizioni per le quali viene preparata per giorni e giorni, Stella torna ad essere un cane come tutti e si lancia in bellissime corse all’aria aperta nell’ettaro di terra dell’allevamento: "Nel pre – gara si sta sempre un po’ attenti, ma poi Stella si fa gran belle sgambate" confermano Lofiego e Cannone. Prossimo step dell’Italian Grizzly? "Avere la cucciolata dell’Akita più bella del mondo". Marisa Colibazzi