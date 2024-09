Contributi per la disabilità grave. Sono 36 le domande in Comune

Sono 36 le richieste di contributo per la disabilità gravissima anno 2023 pervenute all’Ufficio Servizi sociali del Comune di Porto San Giorgio. Considerato che l’Ufficio in questione è in possesso della documentazione prevista per ciascun richiedente. Verificato che non sono presenti condizioni che ostacolano l’accesso al contributo dato che l’ufficio Servizi sociali ha provveduto all’inserimento dei dati dei singoli interventi su supporto informatico fornito dalla Regione Marche. Dato atto che la richiesta di finanziamento deve essere inoltrata al Comune di Fermo, capofila dell’Ats 19, che girerà la stessa alla Regione, unitamente alla scheda riepilogativa degli interventi e la documentazione raccolta dall’Ufficio preposto per far sì che, stando le varie situazioni in un obiettivo stato di necessità l’erogazione del contributo a tutte le 36 richieste sia la più solerte possibile, l’ufficio dei servizi sociali ha determinato di approvare il piano degli interventi per l’anno 2023. In aggiunta, anche di inviare al comune di Fermo, in quanto capofila dell’Ambito sociale XIX, la presente determina unitamente alla scheda riepilogativa allegata quale parte integrante e sostanziale ed alle richieste per la domanda di finanziamento. In aggiunta anche da atto che il piano degli interventi è stato redatto ai fini del finanziamento in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, provvedendo all’inserimento dei dati relativi ai singoli interventi su supporto informatico fornito dalla Regione Marche.