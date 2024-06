Controlli antidroga dei carabinieri. Nella rete assuntori e spacciatori

I carabinieri di Porto San Giorgio hanno segnalato alla competente autorità amministrativa per uso personale di stupefacenti un 36enne italiano trovato in possesso di cocaina, mentre a Sant’Elpidio a Mare i militari dell’Arma hanno segnalato un 20enne di Monte Urano controllato alla guida della sua vettura e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Ancora i carabinieri di Porto San Giorgio hanno segnalato alla competente autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti un 30enne maceratese, sottoposto a controllo e trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. Nell’ambito della stessa attività, a Porto Sant’Elpidio, i militari dell’Arma hanno segnalato invece un 20enne, controllato alla guida della propria auto e in possesso di alcuni grammi di hashish. A Sant’Elpidio a Mare i carabinieri hanno identificato un presunto spacciatore, grazie anche all’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Si tratta di 24enne marocchino che qualche giorno prima, nel corso di mirati controlli, alla vista dei militari dell’Arma si era dato alla fuga abbandonando un giubbino, nel quale erano stati rinvenuti 30 grammi di cocaina.