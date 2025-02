Corse all’ippodromo. Il clou sarà la prestigiosa. Tris Quarté Quinté

L’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio si prepara a celebrare San Valentino con una giornata di corse al trotto che promette emozioni indimenticabili per appassionati e neofiti. Il clou dell’evento sarà la prestigiosa Tris Quarté Quinté, ovvero il Premio Selleria Scarpa Free Horse, una competizione che vedrà al via 17 cavalli di 5 anni ed oltre, impegnati sulla distanza di 2.500 metri con partenza ai nastri. La giornata inizierà alle 14 con un programma che prevede otto corse, che culminerà con la Tris del cuore, visto che si svolge nel giorno della festa degli innamorati. Per quanto i pronostici, tra i favoriti spiccano i nomi di: Athena Grif, Beckham, Billy Pan, Briljant Jet, Dena Pax e Remes Wise L. La giornata si preannuncia ricca di emozioni, con corse avvincenti e la possibilità di assistere a finali incerti fino all’ultimo metro. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino la bellezza dei cavalli e l’agonismo del trotto, in una cornice suggestiva come quella dell’ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Un evento da non perdere non solo per che sia un appassionato del trotto di lunga data, ma anche per i neofiti che potranno vivere un pomeriggio di San Valentino ricco di passioni per l’ippica e per i cavalli.