Croce Verde: infopoint e un doppio presidio

Con l’arrivo dell’estate è stato riorganizzato il servizio di soccorso sanitario per i bagnanti e anche quest’anno, come sempre, un valido aiuto lo fornisce la Pubblica Assistenza Croce Verde. Dal 28 giugno al 24 agosto, dalle 9 alle 13 saranno attivi nuovi infopoint, un doppio presidio alla pineta sul Lungomare Trieste e sul lungomare Faleria, con due soccorritori della Croce Verde, appunto. In particolare, la postazione alla pineta sarà operativa tutti i giorni, mentre quella alla Faleria solo nei week-end. Il sindaco Massimiliano Ciarpella ci tiene a ringraziare sia la Pubblica Assistenza per la grande disponibilità, sia le Farmacie Comunali per aver contribuito a coprire il costo del servizio. "Sarà un punto di riferimento, a due passi dal mare, per una prima assistenza e piccole medicazioni. Inoltre – prosegue il sindaco – nell’ambito del servizio di salvataggio a mare dei bagnanti nelle spiagge libere nel periodo estivo, abbiamo anche potenziato il presidio in tre postazioni dal 12 giugno al 25 luglio, periodo in cui si svolgono i Grest – Centri estivi che richiamano oltre 700 partecipanti". Un investimento e un segnale di attenzione a tutela della salute e della sicurezza in primis di bambini e ragazzi.