Cyber sicurezza, premiata studentessa

Piccoli esperti di cyber sicurezza crescono. Veronica Barbati, studentessa della classe 5 Informatica sezione B dell’istituto Montani si è classificata al primo posto insieme al suo team ’404 name not found’ nella competizione nazionale di cybersecurity ’Cyber Trials’ organizzata dal cybersecurity national lab. Le finali Nazionali di Olicyber e CyberTrial si sono tenute a Torino dal 6 al 9 giugno presso il campus Itc ilo, hanno partecipato le migliori studentesse e studenti d’Italia che si sono distinti per impegno e partecipazione ai programmi di formazione organizzate dal Cybersecurity Nation Lab.

Veronica si è classificata al primo posto con una menzione speciale per la miglior presentazione finale. L’Istituto Tecnico Tecnologico Montani di Fermo fa parte della rete delle ‘CyberHighSchools’, aderisce ai progetti Olicyber e CyberTrials e promuove il coinvolgimento dei propri studenti alle iniziative del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity in collaborazione con le Università.

A Veronica sono arrivate le congratulazioni di tutti i docenti, per un progetto che davvero costruisce sicurezza e possibilità.