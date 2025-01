"Da gennaio ad agosto il più 4% di turisti"

"I dati ufficiali della Regione ci dicono che l’azione dell’Amministrazione in favore degli eventi e della destagionalizzazione ha portato a una crescita delle presenze". Lo afferma l’assessore al Turismo Giampiero Marcattili. "Tra gennaio-agosto di quest’anno e quello del 2023 c’è un + 3,96%. Fin dai primi mesi dello scorso anno siamo stati impegnati nello stringere accordi con realtà avviate nel campo dell’organizzazione di eventi sportivi. Il gemellaggio con la città di Nymburk (Repubblica Ceca) ha visto Porto San Giorgio ospitare centinaia di giovani in un periodo di bassa stagione. Gli eventi sportivi, nel loro complesso, hanno prodotto oltre 10.000 presenze. I riscontri ricevuti dagli organizzatori e dagli ospiti sono stati largamente positivi: parlano della nostra città come una realtà viva e accogliente per tutto l’anno".

Marcattili tocca il tema degli eventi: ": i concerti e le iniziative, oltre ad attirare i visitatori, sono finiti nei cartelloni e nelle promozioni di artisti di primo piano che hanno Porto San Giorgio nelle proprie tournée. In questo discorso rientrano anche l’organizzazione della finale nazionale di Miss Italia del settembre scorso e Dinner in the sky nel 2023. Il cartellone degli eventi natalizi è stato accompagnato da una campagna social sviluppatasi verso la vicina Umbria. Con l’Ataf sono stati proposti pacchetti a costi calmierati proprio per favorire le presenze durante i giorni delle festività e nei fine settimana. Un sostegno è arrivato dal turismo religioso grazie all’attività del Centro neocatecumenale. I dicono quindi che la nostra azione è stata determinante tenendo conto che il periodo ‘di punta’ estivo ha avuto un calo. Nonostante questo il nostro turismo guarda con ottimismo ad un segno positivo, che riconosce la validità del percorso intrapreso insieme agli altri assessorati e ci porta a lavorare verso il meglio".

L’assessore allo Sport Fabio Senzacqua rimarca che "il lavoro sulla destagionalizzazione ed in favore della realizzazione di eventi sportivi ha permesso di ottenere i risultati che avevamo programmato: sono state oltre 10 mila le presenze avute grazie allo sport. Nel 2024 sono stati ospitati eventi nuovi tenendo conto delle linee-guida tracciate dal sindaco Valerio Vesprini. Per la promozione e l’organizzazione è stata positiva la collaborazione con enti di promozione come Acsi e Libertas".

Silvio Sebastiani