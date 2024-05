Dallo spaccio ai soldi falsi: tre arrestati

Dalle lesioni, allo spaccio e alla spendita di monete false: scattano una raffica di ordinanze emesse dall’autorità giudiziaria ed eseguite dai carabinieri della Compagnia di Fermo. Nello specifico hanno arrestato un pregiudicato ucraino di 33 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, dovrà scontare quattro mesi e 24 giorni di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nell’anno 2022 a Civitanova. I carabinieri veregrensi, invece, hanno rintracciato e arrestato un giovane di 26 anni di origini egiziane, che deve scontare una pena residua di due anni, due mesi e 18 giorni di reclusione per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine a Fermo, i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 67 anni di Civitanova che deve scontare una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati di spedita e introduzione nello Stato di monete falsificate.