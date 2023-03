De Mitri ko dopo quattro risultati utili

Dopo quattro risultati utili di fila si interrompe sul campo della capolista Fatro Ozzano la striscia positiva della De Mitri Carlo Forti: 3-1 il punteggio in favore delle emiliane. Le ragazze di coach Papadopoulos sono partite con l’acceleratore pigiato, arrivando a un vantaggio massimo di +6 (23-17), prima di subire una mini rimonta delle emiliane. Nel secondo set la capolista reagiva da par suo e si riportava in parità. Nel terzo parziale era il nervosismo a farla da padrone. Alla fine però le emiliane riuscivano a portarsi sul 2-1 e ad affrontare con maggiore determinazione il quarto parziale, nel quale, nonostante un equilibrio iniziale, piazzavano lo strappo decisivo. Adesso la De Mitri – Carlo Forti giocherà due gare in casa, entrambe importanti.