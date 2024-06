Delitto Matteotti, alla Società Operaia ’Piceno in camicia nera’

A cento anni dal delitto Matteotti, barbaramente ucciso dai fascisti, la Società Operaia di mutuo soccorso Garibaldi e l’associazione Casa della memoria dicono di essersi sentiti in dovere umano politico e civile di ricordarnela figura, per cui si dichiarono liete di invitare la cittadinanza e coloro che lo desiderino alla presentazione del volume di Costantino Di Sante ’Il Piceno in camicia nera’. Converserà con l’autore il giornalista Maurizio Blasi giovedì 13 giugno nella sala Max Salvadori alle ore 18, L’ingresso è libro.