Disabilità, Sanguigni: "È ora di protestare"

"Gli eletti in consiglio regionale si facciano sentire, questa battaglia dobbiamo combatterla tutti insieme. Potrebbe essere arrivato il momento di partire e protestare, lo condivido, ma ad oggi era necessario spiegare lo stato dell’arte, perché ad oggi rischiavamo di non avere gli 8 più 2 posti attualmente esistenti". Parole dell’assessore Andrea Sanguigni sull’istituzione della residenza per la disabilità gravissima da tempo richiesta dalle famiglie sambenedettesi: un discorso che fa capire lo stato di tensione sull’argomento, discusso durante il question time di ieri pomeriggio per iniziativa dei consiglieri Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci, che facendosi portavoce delle istanze di almeno 20 famiglie sambenedettesi hanno chiesto lumi sull’intera vicenda. "Con una precedente interrogazione in merito alla situazione autorizzativa della struttura residenziale per disabili – hanno scritto i consiglieri al sindaco – la avevamo sollecitato ‘per una effettiva e forte pressione da parte sua e del Comitato dei Sindaci, nei confronti della regione Marche e della Ast di Ascoli Piceno per accelerare l’iter per l’accreditamento della struttura, l’adeguamento della dotazione dei posti e successivo convenzionamento’".

Bottiglieri e Canducci hanno rammentato che l’istanza di accreditamento presentata dal ‘Biancazzurro’ per 20 posti letto RD3 è stata accettata, e che nei precedenti consigli l’amministrazione era stata esortata a promuovere un incontro fra il vertice regionale e le famiglie. Quindi durante il question time è stato chiesto se l’amministrazione comunale abbia intenzione di farlo, "per presentare la difficile situazione della nostra zona e la necessità che la giunta impegni risorse per procedere al convenzionamento dei nuovi 10 posti della struttura in esame per l’anno 2025". Sanguigni, nel question time, ha spiegato che il 28 ottobre c’è stata una riunione con l’Ast, l’Ambito 21 e la cooperativa ‘Biancazzurro’, e che a seguito di tale incontro sono state date "garanzie per il convenzionamento di 8 posti già esistenti da Coser a Rd3". L’intenzione, ha concluso l’assessore, è "di giungere a una formalizzazione del nuovo piano di fabbisogno necessario alla copertura finanziaria e successivo convenzionamento per ulteriori 10 più 2 posti". Per ottenere questo risultato, Sanguigni ha fatto presente di aver incontrato, il 4 novembre, il neopresidente della conferenza dei sindaci Daniel Matricardi, per portarlo a conoscenza della carenza di posti RD3 in riviera.

Giuseppe Di Marco