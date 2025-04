Domiciliari non rispettati: nei guai

Giro di vite dell’Arma sui sorvegliati speciali e le persone sottoposte a misure cautelari. A Fermo, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato, per violazione del divieto di accesso agli esercizi pubblici, una marocchina di 38 anni, con numerosi precedenti di polizia. La donna è stata controllata all’interno di un bar del posto, nonostante fosse sottoposta a un divieto di accesso a pubblici esercizi emesso dal questore di Fermo. Pochi giorni prima, la donna era stata denunciata per la stessa violazione in un altro bar situato a Fermo, in zona Molini di Tenna. In un’altra operazione, ancora i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato un uomo di 34 anni, residente a Monterubbiano, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L’uomo è stato controllato in un bar a Fermo ed è risultato inottemperante al divieto di fare ritorno nel territorio fermano per un periodo di due anni. A Pedaso, i carabinieri del posto hanno invece denunciato un 44enne senza fissa dimora, per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione per tre anni, emessa dal tribunale di Ancona nel febbraio 2024, l’uomo in più occasioni non ha ottemperato all’obbligo di firma presso il Comando dell’Arma, violando così le prescrizioni imposte. A Porto Sant’Elpidio, i militari hanno denunciato un tunisino di 27 anni, noto per i suoi numerosi precedenti, per violazione della sorveglianza speciale. Nonostante fosse soggetto a una misura che prevedeva il divieto di dimora nel comune di Fermo e all’obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne, il giovane è stato trovato fuori casa in più di un’occasione. L’autorità Giudiziaria è stata informata ed ha avviato la valutazione di un aggravamento della misura.

fab.cast.