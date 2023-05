Dona duecento paia di occhiali "Alle persone più in difficoltà"

La solidarietà diventa concreta a Montegranaro, grazie a Giuseppe Sardella titolare della VisionOttica Planet che metterà a disposizione gratuita dei cittadini residenti, 200 paia di occhiali completi di lenti su bando di selezione dei destinatari emesso dal Comune. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Sardella, che nella vita ha fatto del sostegno al prossimo la sua edificazione personale ed il Comune di Montegranaro che ha accolto l’idea del privato facendone un sostegno al pubblico. Il Comune infatti, con lo scopo di gestire la donazione affinché sia un beneficio promosso equamente per la comunità più bisognosa, ha pubblicato un bando che stabilisce le regole di adesione alla specifica richiesta. Potranno accedere al bando, bambini e ragazzi fino a 14 anni, e anziani dal 70esimo anno in su, sulla base di Isee non superiore a 12 mila euro. Originario della Puglia, dopo 21 anni di residenza a Milano, Sardella ha rilevato il negozio di ottica a Montegranaro, poco più di anno fa. Lunga esperienza vissuta nel volontariato in vari settori, quella di Sardella che ha sempre coniugato la sua professione di ottico al servizio delle comunità con cui è entrato in contatto, tra cui l’Opera San Francesco a Milano e l’Ordine di Malta. Una vocazione umana, che tocca la sua nuova città di residenza e la comunità che lo ha accolto, quella di Montegranaro. "L’idea della donazione è nata vedendo che negli ultimi mesi molte persone fanno difficoltà a spendere soldi per l’acquisto di occhiali – dice Sardella – da qui, abbiamo pensato di metterne a disposizione queste prime 200 paia complete di lenti, chiedendo al Comune di gestire la donazione in modo equo, individuando le fasce più deboli da sostenere. A questo scopo si sono susseguiti diversi incontri con l’amministrazione ed il servizio di assistenza sociale, volti a stabilire le misure del bando e la sua pubblicazione". E’ così, grazie alla sensibilità di persone speciali, che la parola ‘solidarietà’ si fa condivisione di forze per il bene di comunità. Paola Pieragostini