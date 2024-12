Dona un addobbo per il carcere di Fermo

Un addobbo di Natale è un momento di vicinanza, è un attimo di festa e di condivisione anche dove c’è solitudine e attesa. Per questo la casa di reclusione di Fermo, in collaborazione con il comune, ha pensato ad un progetto che possa portare un po’ di calore alle persone recluse, nel tempo più difficile, quello del Natale. "Come è noto, spiega il direttore della casa di reclusione Serena Stoico, il periodo delle festività natalizie è particolarmente difficile per quanti si trovano in stato di privazione della libertà personale, lontani dai propri affetti e dalle proprie famiglie. Per rendere la sezione di reclusione più accogliente e far entrare lo spirito del Natale anche in istituto, con il comune e d’intesa con il sindaco Paolo Calcinaro e con l’assessore alla cultura Micol Lanzidei invitiamo la cittadinanza a donare un addobbo per il carcere". In concreto il comune ha fornito un baule che sarà esposto da lunedì fino alla mattina dell’8 dicembre davanti al carcere di Fermo, chi vorrà potrà donare un addobbo natalizio. Il baule sarà poi trasportato in piazza del popolo in occasione del mercato dell’8 dicembre. Quello che sarà raccolto in quei giorni che portano verso il tempo più bello andranno a decorare la sezione, la sala colloqui, le sale destinate alla socialità e alla permanenza all’aria aperta. L’iniziativa sarà presentata dal direttore Stoico anche nel corso dell’incontro che sarà organizzato in comune per raccontare le iniziative del Natale: "Si tratta, ancora una volta di un segnale di concreta partecipazione della comunità fermana al percorso di reinserimento sociale del detenuto", conclude la direttrice Stoico.