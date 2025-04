Ancora un successo per il pranzo di solidarietà, ‘Casa mia è casa tua’. Giunto alla terza edizione, dopo quelli dello scorso anno, l’evento ha avuto luogo il giorno di Pasqua presso il centro sociale ‘Villa Vitali’ a Fermo, dove la festa è stata condivisa con 70 ospiti tra adulti e piccini provenienti anche da Porto San Giorgio.

"Abbiamo voluto donare un momento di pace e serenità in una giornata in cui tutti avrebbero il diritto di superare la solitudine e-o qualsiasi altro tipo di difficoltà- hanno spiegato gli ideatori dell’iniziativa Simone Donzelli e Gaia Capponi - ognuno di noi ha messo in campo ciò che ha potuto oltre a tempo ed energie. Il ringraziamento va a chi ci ha offerto ospitalità ovvero il direttivo del centro sociale che ringraziamo nella persona della presidentessa Rosalba Ortenzi; agli amici che ci hanno aiutati nel lavoro in cucina e in sala ovvero Martina, Matteo, Michela, Francesco, Roberto, Alvaro cui si sono aggiunti Gianna e Glauco contagiati dallo spirito dell’iniziativa completamente gratuita per gli ospiti. Grazie anche alla cantina Fausti, azienda Bacalini e a Samanta dello chalet Tropical di Porto San Giorgio. L’appuntamento è per Natale 2025".

Con il sole e la bellezza del parco della villa fermana a far da cornice, l’assessore ai servizi sociali del comune di Fermo Mirco Giampieri e il vicesindaco di Porto San Giorgio Fabio Senzacqua hanno portato i saluti delle rispettive amministrazioni,