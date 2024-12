Dopo i lavori ecco la riapertura in grande stile del teatro dell’Iride

Un elegante cerimonia ed un pubblico numeroso, hanno fatto da cornice alla riapertura ufficiale del teatro dell’Iride di Petritoli, dopo la chiusura dallo scorso febbraio, che ha permesso imponenti lavori di riqualificazione e restyling. L’inaugurazione si è tenuta nei giorni prenatalizi ed ha visto l’esibizione sul palco del quintetto a fiato dell’Accademia di Santa Cecilia, composto da Andrea Oliva (flauto) Francesco Di Rosa (oboe) Alessandro Carbonare (clarinetto) Guglielmo Pellarin (corno) Andrea Zucco (fagotto).

Il concerto ‘Opera e Cinema’ è stato un vero viaggio musicale donato al pubblico dai musicisti, attraverso l’interpretazione dei capolavori di grandi compositori come Briccialdi, Gershwin, Holcombe, Bosso, Morricone e Rota. A conclusione del concerto, i numerosi ospiti accolti dal sindaco Luca Pezzani affiancato dagli amministratori comunali, si sono uniti in un brindisi augurale accompagnato alla degustazione delle eccellenze enogastronomiche offerte dalle aziende agricole della Valdaso.

"La riapertura del Teatro dell’Iride rappresenta un momento di grande orgoglio per tutta la comunità di Petritoli – è il commento di Pezzani – non solo per il tributo alla nostra storia e alla nostra cultura, ma anche come segnale concreto di rinascita e valorizzazione del territorio, che vogliamo rendere sempre più attrattivo e dinamico per cittadini e visitatori".

Il Teatro dell’Iride torna quindi protagonista della vita culturale di Petritoli rinnovato grazie ad un importante intervento di restauro e miglioramento dell’accessibilità, che ha coinvolto il foyer, l’ingresso e la parte esterna con il rifacimento dell’impiantistica, rinnovamento di arredi e l’esecuzione di lavori necessari. L’investimento è stato realizzato nell’ambito del progetto ‘Borghi della Scena’ (finanziato dal Pnrr).

Paola Pieragostini