Due fine settimana dedicati a storia e prodotti tipici

Due fine settimana dedicati al territorio sotto il profilo ambientale, culturale e delle tradizioni per Amandola. L’Amministrazione della città montana guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli, ha allestito due iniziative di natura differente, ma profondamente legate al territorio. Si parte oggi alle 21 con ‘La notte delle Pergamene’, evento dedicato alla scoperta della storia e del futuro di Amandola. La serata si aprirà con ‘I palazzi storici’, una passeggiata guidata tra le architetture che raccontano l’identità di Amandola. All’interno del museo un allestimento sul futuro amandolese, i nuovi progetti da realizzare grazie al bando ‘Borgo Accogliente’.

In chiusura, un prezioso approfondimento a cura del Centro studi Dinos, che condurrà gli ospiti alle origini del Comune attraverso l’analisi di antiche pergamene e documenti storici custoditi nell’archivio. Ingresso gratuito per info e prenotazioni 0736-840731. Domenica 18 maggio dalle 10 alle 18 presso il ‘Museo del Paesaggio’ l’iniziativa verrà ripetuta con ‘Il Futuro del Museo progetti in divenire: stanza immersiva e Museo del Tartufo. Toccherà invece alla ‘Fiera dell’agricoltura dei Sibillini’, alla sua prima edizione, il fine settimane del 24 e 25 maggio in piazzale Togliatti. La città di Amandola organizza, al fine di promuovere il suo territorio e i suoi prodotti agricoli, la prima fiera dell’agricoltura. Sarà presente un mercatino dei prodotti tipici, l’esposizione di macchine agricole, una mostra di trattori d’epoca, alcune attività e dimostrazioni di lavorazione agricola. Ci saranno anche convegni sui temi dell’agricoltura e della zootecnia.

Saranno presenti stand gastronomici, per assaggiare prodotti tipici e piatti locali. Inoltre saranno organizzate visite guidate al museo del paesaggio e delle opere d’arte che per l’occasione aprirà anche la sua ‘Bottega del Restauro’. "Abbiamo voluto quest’anno recuperare una vecchia importante tradizione di Amandola – racconta il vicesindaco Giovanni Annessi – che vedeva in piazza tutte le qualità e le potenzialità della nostra area montana in campo agricolo con l’esposizione dei suoi gioielli della terra. Questa sarà l’edizione di partenza e non abbiamo inserito la mostra degli animali, che vorremo proporre per il prossimo anno".

"Vogliamo – conclude il vicesindaco – con questa manifestazione dare maggiore rilievo al settore dell’agricoltura e dei prodotti locali come: formaggi, yogurt, miele, salumi nostrani, marmellate e tante altre rinomate eccellenze della zona".

