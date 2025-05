Due progetti per migliorare la sosta

La giunta Ciarpella ha approvato due progetti per migliorare la fruibilità delle aree di sosta e aumentare la disponibilità di parcheggi gratuiti in prossimità del mare. Il primo progetto riguarda l’area di via Belgio, dove sono stati stanziati 190.000 e l’esecutivo ha dato il via libera al progetto di fattibilità per la sistemazione a parcheggio e l’allestimento di spazi verdi. Il secondo progetto, esecutivo, riguarda la manutenzione straordinaria e la pavimentazione dell’area di sosta di fronte all’ex Orfeo Serafini, prevedendo un impegno di spesa di 100mila euro, dell’avanzo di amministrazione e sarà realizzato subito, per rendere disponibili stalli di sosta entro l’inizio della stagione estiva. Le risorse serviranno a terminare la pavimentazione di tutta un’area di circa 2mila mq. "Sappiamo che i lavori all’ex Serafini - dice il sindaco Ciarpella - hanno temporaneamente ridotto la disponibilità di parcheggi sul lungomare centro. Nel frattempo, stanno per concludersi i lavori in via Ungheria dove è stata completata la porzione da destinare a parcheggio con fondo in cemento. A breve definiremo anche il parcheggio in via della Resistenza al quartiere San Filippo, cui seguiranno ulteriori investimenti".