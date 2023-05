Ecco come sarà il nuovo Consiglio

Queste le ipotesi del nuovo Consiglio comunale.

Con Massimiliano Ciarpella sindaco, per Fd’I: Andrea Balestrieri (448), Giuseppe Malcangi (367), Gioia Di Ridolfo (210), Giorgio Marcotulli (202) e Francesco Pacini (153); per Siamo Pse: Enzo Farina (268), Paola Venanzi (73) e Nerico Mignani (66) inoltre Cesare Paniccià (118 voti) per Pse si muove e Diego Tofoni (323) per Pse sul serio. In minoranza, Gian Vittorio Battilà con Pierpaolo Lattanzi (170, Laboratorio Civico Arancio) e Bruno Maccarone (113, Fi); Paolo Petrini con 2 Pd: Nazareno Franchellucci (307) e Annalinda Pasquali (291). Vince Paolo Petrini, 8 Pd: Franchellucci, Pasquali, Daniele Stacchietti (225), Rossano Fabio (191), Patrizia Canzonetta (186), Barbara Mecozzi (104), Carlo Cognigni (95) e Mariano Langiotti (74); Marta Maria Giulia Fabi (40 Paolo Petrini sindaco) e Vitaliano Romitelli (144, Civico Impegno). All’opposizione, Battilà e Lattanzi, Ciarpella con Balestrieri, Malcangi e Farina.