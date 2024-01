Ecco il libro di Giuseppe Luciani ‘Distillati di Felicità’

Organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, si terrà domenica alle 16,30 nel teatro comunale di Servigliano in piazza Roma, la presentazione del libro di Giuseppe Luciani ‘Distillati di Felicità’. Un pomeriggio dedicato alla cultura e al territorio, infatti, nel testo sono riportate alcuni testi poetici con cui Luciani affronti vari temi: i valori umani, i sentimenti, la natura, ogni testo sarà accompagnato da immagini dedicate al territorio e intermezzi musicali con gli ospiti: Beatrice Bellabarba, Giulietta Natalucci, Marco Mazzoni, Marcello Pistolesi, Noemi Peretti, Francesca Ciarlantini, Donatella Antognozzi, Anna Brinci e Paola Luciani. Alla presentazione del libro oltre allo stesso autore Giuseppe Luciani, che racconterà come sono nate alcune delle poesie, interverranno anche il sindaco Marco Rotoni, la presidente della Pro loco Luigina Rossi. Un modo diverso di raccontare il territorio e le sue bellezze.