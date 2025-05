Ecco ’Insieme per Sem’: "Voglia di rinnovamento"

"Entusiasmo e rinnovamento": così si presenta la lista Insieme per Sant’Elpidio a Mare, in appoggio al candidato sindaco Rossano Orsili. Un gruppo di persone che non ha mai avuto incarichi politici, tanti giovani e persone che con le loro professionalità si sono messe a disposizione di un progetto che mira a prendere per mano la città e riscrivere il futuro.

"Durante la presentazione del nostro programma abbiamo preso atto delle problematiche ma soprattutto dei tanti punti di forza. Il nostro scopo è valorizzare quello che di buono c’è e rimboccarci le maniche per risolvere i problemi" dice la coordinatrice e capolista, Emanuela Testella.

La lista: Emanuela Testella, Vittorio Valle, Catia Sonaglioni, Silvano Valori, Paola Pieroni, Daniele Ferroni, Giorgio Giorgi, Noemi Pirro, Jacopo Detto, Alice Pirro, Diego Olivieri Pennesi, Francesca Filomena Mazzilli, Sami Tola, Emanuele Valenti, Massimo Mattoni e Singh Taljinder.