Ecco ‘Le strategie di valorizzazione dei borghi’

‘Le strategie di Valorizzazione dei Borghi’ è il titolo del convegno tenutosi a Monte Rinaldo, il cui sindaco Gianmario Borroni è stato eletto delegato Bai Marche. L’incontro si è svolto con la partecipazione del governatore Francesco Acquaroli e si è rivelato una preziosa occasione di confronto sul tema della vivibilità dei piccoli centri marchigiani, da promuovere insieme ai Comuni della rete Bai Marche, al fine di porre le basi per un lavoro di coinvolgimento dei principali attori sociali tra cui istituzioni, amministrazioni locali, stakeholders e comunità. Tra i presenti all’incontro: la dirigente del settore turismo Marche Paola Marchegiani, il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, la progettista del Comune di Montalto delle Marche Alessandra Panzini, il consigliere regionale Andrea Putzu, la presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Rosanna Mazzia, molti sindaci del Fermano e rappresentanti della Provincia. "Autenticità è la parola chiave per dare impulso ad uno sviluppo dei borghi che ogni giorno lottano contro lo spopolamento e resistono alla marginalizzazione" hanno ribadito all’unisono i relatori. In quest’ottica, la Regione sta mettendo in campo misure e investimenti affiancati da azioni di accompagnamento e posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali, dove il ruolo di Borghi Autentici d’Italia può risultare strategico.