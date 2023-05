Ecco l’evento ’Star Cup’ con le stelle della danza

’Star Cup Porto San Giorgio’ è la manifestazione internazionale di danza sportiva che si prevede sabato e domenica prossimi richiamerà a Porto San Giorgio tanta gente sia atleti per gareggiare che spettatori per assistervi. Il tutto nel palazzetto dello sport per l’organizzazione dell’associazione Affinity Dance. Sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 9 alle 20. Ingresso libero: "Abbiamo preparato il programma delle gare in modo da lasciare la possibilità a chi partecipa di visitare Porto San Giorgio, perché è nelle nostre corde coniugare lo sport della danza con il turismo. Basti dire che per sabato e domenica attendiamo tantissime persone da tutta Italia e da 15 nazioni diverse". Così il responsabile di Affinity Dance, Giuseppe Giustozzi, nel presentare, ieri in conferenza stampa, l’evento ’Star Cup’. Le sue parole sono state musica per le orecchie del sindaco, Valerio Vesprini, e degli assessori allo sport, Fabio Senzacqua, e del turismo e commercio, Giampiero Marcattili, che, seguaci della filosofia dello sviluppo del turismo attraverso lo sport, non mancano occasione per sottolinearlo, facendosene promotori. Giustozzi ha spiegato che la danza sportiva è uno sport a tutti gli effetti tanto da costituire una disciplina olimpica, che prende una fascia d’età molto ampia, dai bambini di 6 anni agli ultrasettantenni, che alla “Star Cup Porto San Giorgio” si terranno danze latino americane e danze standard, che al momento sono iscritte alle gare 600 coppie di 1580 discipline diverse, che a livello di presenze ci sarà un indotto di 2000-2500 persone e che interverranno i campioni di danza sportiva: Simone Corvini & Michela Natali, Gabriele Goffredo & Anna Mafus e Luca Bussoletti & Tjasa Vulic .

"E’ una delle tante manifestazioni sportive con cui abbiamo cercato di creare un connubio con l’attività turistica. Tale tipo d’impostazione era prevista nel nostro programma amministrativo e stiamo operando per perseguirlo in stretto raccordo tra gli assessorati allo sport e al turismo" ha detto l’assessore Senzacqua. Gli ha fatto eco il collega Marcattili, secondo cui "gli eventi sportivi sono una vetrina per la città per tutti coloro che vengono dall’entroterra o più da più lontano. Lo sport quindi come spettacolo, come promozione e come presenze turistiche e un valore aggiunto dal punto di vista commerciale". In chiusura il primo cittadino Vesprini ha evidenziato in particolare l’importanza del palazzetto dello sport per l’utilizzo che se ne può fare a livello turistico non solo per l’attività sportiva ma per qualsiasi altro evento, a cominciare dai concerti.

Silvio Sebastiani