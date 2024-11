Ecco lo show di Virdis per sostenere la clownterapia

L’associazione di volontariato in clownterapia Vip BlaBla Clown organizza uno spettacolo di beneficenza per il 15 dicembre (ore 17, Teatro delle Api) improntato sulla risata che non ha bisogno di parole, con l’attore comico e giocoliere Nicola Virdis e il suo ‘A nerd compilation’ ovvero 60 minuti di comicità senza dire una parola. Il comico è noto al grande pubblico dopo l’esilarante esibizione all’Italia’s got talent (per lui anche il Golden Buzzer della conduttrice Lodovica Comello).

Propone una comicità semplice, genuina sbarcata anche nei talent di Francia, Spagna, Germania e Romania. Virdis è docente di giocoleria e deontologia professionale per Fondazione Cirko Vertigo, da anni è volontario in clownterapia come ‘Clown Smilzo’. "L’idea che sta dietro alla manifestazione è quella di trascorrere un pomeriggio in allegria, all’insegna della solidarietà. Parte del ricavato sarà destinato a sostenere i progetti di clownterapia che abbiamo attivi sul territorio" dicono i Vip BlaBla Clown. E’ già avviata la prenotazione dei biglietti. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo: vipblablaclown@gmail.com