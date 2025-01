Edilizia popolare. Il punto con Di Ruscio:: "In un anno 5 sfratti su 102 pratiche aperte"

Cambia il cda di Erap Marche ma non muta l’attenzione per tutti i territori e per il fermano. Il presidente Saturnino Di Ruscio annuncia che Sandro Vallasciani si è dimesso per motivi personali, lasciando il posto ad Andrea Petracci, già consigliere comunale di Fermo. Per di Ruscio quella con Vallasciani è stata una proficua collaborazione che ha portato anche al potenziamento presidio di Fermo, che infatti può contare su un tecnico in più a tempo pieno ed uno part-time il cui impiego sta consentendo di accelerare le attività di recupero degli alloggi sfitti con fondi di bilancio. In un anno e mezzo ne sono stati recuperati nell’intero territorio provinciale 83 per un importo di circa 600 mila euro: "Fin dall’insediamento – aggiunge Di Ruscio – si è voluto porre l’attenzione verso gli alloggi sfitti per carenza di manutenzioni piuttosto che su nuove e costose realizzazioni". Nel presidio di Fermo sono in fase di ultimazione i lavori di costruzione di un edificio per 13 alloggi di Erp in via Isola di Ponza nel Comune di Porto Sant’Elpidio per un importo di 1,8 milioni di euro.

Interventi anche su immobili propri o comunali in gestione a Fermo in Via Leonardo da Vinci di cinque alloggi, in Via Fermi di due alloggi, in Vicolo Colonna di un alloggio; nel comune di Monte Vidon Corrado in Via Piave un alloggio; nel comune di Monterubbiano Corso Italia due alloggi, per un totale di 11 alloggi e 2 milioni e 200 mila euro di investimento. In convenzione con il Comune di Fermo per servizi tecnici si sta provvedendo al recupero di Palazzo Trevisani realizzando cinque alloggi e dell’ex scuola elementare Sacri Cuori realizzando quattro alloggi; nel Comune di Porto Sant’Elpidio in Via Saffi un alloggio, per un importo complessivo di lavori di 3 milioni e 300 mila euro. In convenzione con il Comune di Fermo è in corso l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio Ex Polizia di Stradale per 10 alloggi. Con i Fondi Sisma sono in corso due interventi di cui uno nel comune di Montefalcone Appennino, via san Pietro, acquisto e recupero di un edificio 3 alloggi e uno nel comune di Montefortino, ex ospedale per 5 alloggi. Il totale è quindi di 8 alloggi e un importo di 1,2 milioni di euro. Di Ruscio spiega che con il vecchio piano acquisti finanziato dalla Regione Marche, sono stati acquistati 16 alloggi nel territorio provinciale per oltre 2 milioni di euro: "Per quanto concerne il Piano delle Alienazioni siamo al di sotto delle aspettative, aggiunge Di Ruscio. Sono pervenute solo 16 domande delle quali solo 9/10 potranno essere giungere a conclusione positiva. Le motivazioni sono molteplici e riguardano gli aumentati costi d’acquisto e la crisi economica delle famiglie che preferiscono non accollarsi i costi di gestione". Sono state recuperate e accumulate alcune risorse anche attraverso l’avanzo di amministrazione per avviare un percorso con l’obiettivo di incrementare la dotazione di alloggi nel territorio della Provincia di Fermo, strutturalmente sottodotata rispetto alle altre Province. Secondo Di Ruscio Erap svolge anche una funzione sociale come ammortizzatore sociale ed erogatore di servizi piuttosto che un semplice gestore di alloggi, visto che la morosità del presidio fermano per mancato pagamento affitti è pari a quasi 2 milioni e 700 mila euro: "Su 102 procedure di sfratto, la maggior parte esecutive, nell’anno 2024 ne sono state eseguite solo 5", conclude il presidente di Erap Marche.

Angelica Malvatani